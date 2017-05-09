國1楊梅路段凌晨4車追撞 1死1傷
國道1號北上74.8k楊梅路段9日凌晨1時發生死亡車禍，黃姓大貨車司機發現車體冒出白煙，靠外側路肩停靠時，造成後方2輛自小客車、1輛聯結車、1輛小貨車追撞，共釀成1死1傷。至於事故原因和肇事責任，待國道警方調查釐清。
警方調查，黃姓駕駛將大貨車停靠路肩後，後方自小客車楊姓駕駛連忙減速後，遭後方傅男駕駛的小貨車追撞，造成後方林男駕駛的小客車、施男駕駛的聯結車連環撞。其中林男傷重不治，車內的阮姓妻子胸部挫傷，送醫搶救中。
(中時)
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