未獲WHA邀請函 蔡正元：完全執政就要完全負責
世界衛生大會(WHA)網路報名期限已過，台灣仍未收到邀請函，綠委甚至發表中、英文2份聲明表達抗議，但國民黨政策會執行長蔡正元要大家想想為什麼馬英九拿得到WHA邀請函，可蔡英文拿不到？更要完全執政的蔡政府完全負責。
為了爭取參與WHA，除了衛福部、外交部不斷斡旋，總統蔡英文也在推特上12度為相關議題發文。不過截至網路報名期限結束前，台灣都未收到邀請函，中國國台辦則直言民進黨不接受九二共識，台灣出席世界衛生大會的前提和基礎就不復存在。
蔡正元在臉書上也要大家想想，想想為什麼馬英九拿得到WHA邀請函？蔡英文拿不到？
蔡正元也要大家想想為何2009年，前衛生署長葉金川以中華台北名義出席WHA，遭民進黨罵賣台，去年衛福部長林奏延沿用中華台北名稱出席WHA，「民進黨連屁都不敢放？」
蔡英文至目前為止，已在推特上12度發文爭取參與WHA，除提起台灣對於全球醫療上的重要性，也對國際友人為台灣發聲表達謝意，不過蔡正元就諷刺蔡的「推特」治國卻淪為「推拖」治國，更說蔡英文完全執政，就要為WHA未獲邀請完全負責！
(中時電子報)
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