林哲瑄開轟領軍 富邦悍將撂倒猿止敗

林哲瑄轟陽春炮領軍，率富邦中止5連敗。(中央社資料照)

富邦悍將苦吞5連敗後，9日對戰率先20勝的Lamigo桃猿，前5局1分未得，陷入0比3落後，似乎又嗅到連敗氣息，不過當家外野手林哲瑄拒絕屈服，6下用陽春炮率富邦大舉反攻，一舉從猿隊先發賽格威手中打進4分逆轉，牛棚此役也很爭氣，力保不失，終場富邦4比3險勝，中止5連敗。

此役富邦推出林政賢扛起止敗重任，不過他1上就落難，1出局一壘有人時，遭王柏融二壘安打狙擊失掉第1分，接著4上又在一二壘有人的局面，挨了黃浩然的二壘安打失掉2分，不過隨後他恢復穩定，未再讓猿隊攻得分數。

猿隊先發賽格威則威風八面，僅在4下遭遇滿壘危機，但仍成功守成，投完5局沒有失掉分數。然而比賽到6下，賽格威一上場被林哲瑄轟出飛出場外的陽春炮後，狀況急轉直下，讓富邦逮到機會，再連敲2支安打進占二三壘，張建銘此時再貢獻二壘安打，一舉清空壘上跑者追平，接著賽格威自己又出現失誤，讓富邦攻進超前分。

取得領先的富邦，牛棚投手夠爭氣，第6到第8局未再失掉分數。比賽到9上，富邦推增菘瑋上場關門，未料他飆出三振後，卻連挨2支安打。隨後富邦換上林晨樺，沒想到卻僅解決1人次就傷退，富邦緊急再推出倪福德，才總算守住城池，富邦總算奪得本季第10場勝利，這也是總教練葉君璋執教生涯第100勝。

(中時電子報)