北榮新竹分院義賣慶母親節 團體捐輪椅送暖

親慈慈善會、三陽工業今捐贈一批輪椅及特殊高背輪椅，提供給台北榮總新竹分院，照顧就醫的行動不便者。（莊旻靜攝）

台北榮總新竹分院選在母親節前夕在院內舉辦義賣二手市集，以珍惜物資為發想，讓資源有效再利用。（莊旻靜攝）

母親節將至，台北榮總新竹分院在母親節前夕，舉辦義賣捐助活動，邀請世光教養院的二手商店共襄盛舉，讓民眾珍惜物資，也能交換多於資源。院長彭家勛也提前為院內員工獻上康乃馨，感謝女性職員的付出。

台北榮總新竹分院9日舉辦「慈母心˙感恩情」義賣捐助活動，以珍惜物資為發想，透過二手義賣傳達溫情，也讓醫院職員、到院的民眾，可以享受挖寶的樂趣，達到資源再利用的目的，9日義賣所得也捐入惠眾基金會專戶，作為就醫弱勢醫療補助。

彭家勛響應母親節，提前送上花朵，祝福醫院女性職員母親節快樂，並由護理部、藥劑科、醫企室、主計室等4位女性主管代表接受，感謝她們為醫院、以及在家庭的付出。

除此之外，財團法人親慈慈善會及三陽工業也捐助40台一般輪椅、10台特殊高背輪椅，提供院方使用，也方便行動不便的民眾就醫。彭家勛頒發感謝狀，也對親慈慈善會長期默默協助經濟弱勢者、無力喪葬者的善行，表達謝意

(中時)