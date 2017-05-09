現役將領涉共諜案 專家：台美軍事合作恐受衝擊

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康（中）疑涉觸犯國家安全法，法務部調查局國家安全維護處幹員9日前往屏東縣謝嘉康住處搜索並約談到高雄市調查處詢問，將移送高雄地檢署複訊。（馬祖日報提供/中央社）

現役謝姓少將渉共諜案現在偵辦中，真相尚待釐清，但了解國防相關事務專家指出，曾任飛指部指揮官若變節屬實，其後果極為嚴重。此事不僅損及我防空防彈及反擊戰力，也可能重創台美之間的軍售與軍事交流。

根據聯合報9日報導，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，軍方在執行防空和反飛彈任務時，往往需要移動機動戰術陣地。以愛國者飛彈，或是攻擊大陸沿岸共軍重要軍事目標的「雄二E」巡弋飛彈為例，這些地點或路線都會經過詳細評估與經營，若共軍掌握此情報，後果將不堪設想。

該報導還指出，如果本案確屬嚴重洩密，也將衝擊台美軍售和軍事交流。揭仲說，飛指部近年已陸續接受美製愛國者三型飛彈系統並完成戰備，去年中亦派員赴美進行其實彈射擊，模擬攔截彈道飛彈。倘若愛國者三型技術資料，以及赴美訓練相關報告與訊息外洩給中共，將影響美方對我釋出敏感的武器、高機敏性的軟體與硬體、飛彈防禦有關情報交換，甚或更進一步軍事訓練的意願。

涉案的現任陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，之前是國防部飛彈指揮部前指揮官，因多次疑似以旅遊名義出國至第三地接觸不明的中國籍人士及招待，而被軍方盯上而遭到偵辦。由於飛指部指揮官一職相當敏感，美方對此案必然相當關注。

(中時電子報)