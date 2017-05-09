指環委被中油聘走 林幸助怒批環保署「移花接木」
離譜環保署！環保署下午宣布明日中油第三接收站環差審查喊卡，理由是外聘委員濕地生態專家林幸助要改為中油列席發言而辭退，所以要延後召開。但林幸助晚上接受記者查證時，痛批環保署根本是「移花接木」，表明個人從未說過要為中油站台，環保署怎麼可以這樣說。
國內少數藻礁生態專家、中興大學生命科學系教授林幸助表示，上月21日環保署只來一個報告，一個(第三接收站審查)開會通知，他以為只是作為專家學者列席徵詢意見，沒想到就變成環評委員，從未先問他要不要當。
當時他忙，後來仔細看了公文，回想中油先前曾為藻礁保育的事徵詢過他意見，他覺得再參加會議不妥，一早打電話給環保署回絕，但過程中從未表示中油邀請他在專家會議為其列席，「這根本是移花接木、斷章取義！」
林幸助指出，個人認為藻礁問題，要在「科學證據、理性討論」上進行，但現在很多環團只是因為一張照片而認為不妥，卻提不出相關證明，失去理性討論空間。
中油晚間也發出聲明，表明從未聘林當顧問。中油發言人畢淑蒨指出，第三接收站牽涉藻礁問題，先前詢問過包括劉靜榆、林幸助在內的濕地專家意見，但公司從未詢問林是否要當顧問，自然也不可能幫中油列席。
畢淑蒨強調，目前8月動工目標不變，但2023年天然氣第三接收站能否完工，攸關台電大潭電廠新增機組能否順利啟用供電，事關重大，希望環保署務必儘速「依法公正審查」。
(中時)
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