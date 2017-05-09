蘋果市值破8千億美元

蘋果股價周一衝上150美元大關，盤中一度大漲3.5％，市值一舉漲破8,000億美元大關，成為美國史上第一家8千億美元市值的超大企業。蘋果才剛締造歷史紀錄，華爾街投行Drexel Hamilton分析師隨即將蘋果12個月目標價調高至202美元，意即蘋果1年內就將扣關1兆美元市值。

受惠股神巴菲特公開力捧，蘋果周一開高走高，盤中一度觸及153.71美元，市值剛好漲破8,000億美元，成為美國第1家市值破8千億美元的大企業。尾盤漲幅稍微壓回，股價收153.01美元，單日仍大漲2.7％，市值收7,978億美元。

(工商)