大摩：油市明年有超供疑慮

美國財經媒體MarketWatch報導，國際油價上周因油市超供疑慮大跌至半年新低，摩根士丹利周一發布研究報告認為，包括美國與石油輸出國家組織(OPEC)明年產油量均雙雙看增，在超供疑慮罩頂下明年油價展望並不樂觀。

大摩股票分析師雷茲(Martijn Rats)在報告中指出：「我們對2018年油市的基本預測是油市供需平衡，油價持穩於2017年底的水準，然而該一預測前景已逐漸偏向下行的風險。」

(工商)