台中餐廳瓦斯氣爆 4人受傷

中市南屯區五權西路一家餐廳，傍晚19點43分疑是瓦斯洩露，瓦斯公司人員正在檢修時疑是旁邊還有人在烹煮食物，不慎氣爆，造成當場包含餐廳三名員工及一名瓦斯公司人員、全為男性各受1度1%至2度1%傷害。還好氣爆並未引燃他物。

(中時)