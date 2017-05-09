力壓王思聰 24歲奶茶妹妹成大陸最年輕富豪

奶茶妹妹章澤天。(取自新浪娛樂)

2017新財富500富人榜。(取自新浪娛樂)

大陸《新財富》雜誌日前公布「2017新財富500富人榜」，前3名依序為萬達集團王健林及王思聰父子、阿里巴巴集團馬雲與順豐快遞的王衛。京東集團CEO劉強東與妻子「奶茶妹妹」章澤天則是以388.2億人民幣排在29名，但奶茶妹妹卻以24歲小小年紀擊敗29歲的王思聰，成為富豪榜上最年輕的富豪。

24歲奶茶妹妹力壓首富子王思聰，成為2017年富人榜上最年輕富豪，吸引網友熱烈討論，「這充分證明了長得好不如嫁得好；天分好不如投胎好」、「找個好老公真的很重要，別再提什麼太現實，現實就是如此」、「人生贏家」。

其實畢業於清華大學的奶茶妹妹，對理財投資有一套，劉強東曾公開稱讚妻子：「我是把我家庭的投資分開，家庭的投資全部交給太太，她投的很優秀，包括投資Uber。」劉強東非常相信老婆投資眼光，甚至曾開玩笑說：「不信任幹嘛結婚呢？」

(中時電子報)