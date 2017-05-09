葉君璋奪執教百勝 富邦止敗雙喜臨門
富邦悍將9日4比3擊敗Lamigo桃猿中止5連敗，總算拿下本季第10勝，同時也助富邦總教練葉君璋拿下執教生涯第100勝，葉總表示，自己其實沒有特別在意紀錄，是別人告知才知道自己已經99勝，不過等了足足一周才達成這個里程碑，他也覺得有點久，但奪勝後相當興奮。
上周富邦投打失衡，5連敗中有3場慘遭完封，5場下來僅得4分，攻勢串連相當不理想。此役他們前5局也沒攻得分數，4下甚至錯失滿壘大好機會，一度讓人彷彿看見上周的縮影，直到6下才靠林哲瑄陽春炮領頭，進帳4分逆轉戰局，投手群也回神，6名投手聯手只讓猿隊得到3分，投打俱佳，終獲比賽勝利。
葉總直言，他們向來不是擅轟全壘打的球隊，而仰賴團隊戰力，所以更得想盡辦法取分，這場他們也確實打出該有的隊形。值得一提是，最後關頭他們在林晨樺突傷退的情況下，緊急推倪福德上陣，但他卻很快進入狀況，力保不失，葉總表示，牛棚這幾場狀況不好，所以每局都有設定幾名投手做準備，以便一出狀況，就能馬上做出因應。
富邦這場勝利，也是葉總去年執教至今的第100場勝利，不過若不是上周5場比賽盡墨，其實他早該達成這個重要的執教生涯里程碑，葉總自己也意外在這時才拿到百勝，至於百勝後的下一個目標，葉總笑說，「還是101勝先來吧！」
(中時電子報)
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