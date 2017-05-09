攝影師老公飆國罵 林美秀誇「man又煙斗」

四人在節目中聊得很開心。（Yahoo TV提供）

四人在節目中聊得很開心。（Yahoo TV提供）

林美秀談婚後生活。（Yahoo TV提供）

炎亞綸（左起）、唐綺陽、林美秀、張熙明。（取自臉書）

49歲「國民媽媽」林美秀9日帶著小14歲的攝影師老公張熙明上Yahoo TV《唐綺陽談星室》節目，她說自己可能喜歡聽別人罵髒話，當初拍電影《聽說》，聽到張熙明大吼大叫，反倒覺得這個人「煙斗（帥氣）」又Man，但當時他有女友，加上與張熙明有年紀差距，不敢多想，直到拍《大囍臨門》再碰頭才一拍即合，讓一旁的主持人唐綺陽笑說，「你們的組合用兩個字形容就是『犯賤』」。

林美秀自嘲太有媽媽味，出現棚內好像和大家提早過母親節，唐綺陽問她想當媽媽？她說，「很認真、很努力，但一切隨緣」。婚後減少演出，她坦言沒有很想演戲了，因為有時在家或和老公鬥嘴，曾面臨「不知道自己是誰」的困境，她曾想當製作人，老公卻唱衰「那這部戲不用做了」，不是擔心製作費被她吃光，而是她很會照顧人，光是打點演員和劇組，可能因此超支。

林美秀面臨「不知道自己是誰」的情況，來賓之一的炎亞綸心有戚戚焉，他說「原來也有人和我有一樣的想法」，並形容「

演員就像乩童，讓角色附身，然後再離開角色」，林美秀半開玩笑揪炎亞綸乾脆一起改行當攝影師，「因為可以一直看人，不用講話」。她也提到老公為工作的事心慌，但很體恤他，「台灣的電影不多，工作有一搭沒一搭，他在過我10多年前的生活，其實有錢沒錢沒差，生活很重要，再有錢，也不一定快樂啊」。

林美秀婚後很享受柴米油鹽醬醋茶的日子，她說學到最多的是「比較懂得過生活」，甚至還會幫老公剪頭髮，老公常帶她健走、爬山，有次去日本東京，她走路走到臉都臭了，不過她最欣賞他這種「說走就走」的個性，所以兩人常心血來潮，機票買了就出國去。

她自嘲一遇到老公就變笨，她也常愛相隨，老公去大陸工作，她就跟著去，但她不會到現場干涉他的工作，如果是分隔兩地，「他都會照三餐打電話給我，這點還不錯，我也會配合他，有時候他日夜顛倒，我常睡到凌晨起來接他的電話，跟著他的時差走，等他回來，他時差調回來了，我卻還沒」。

(中時)