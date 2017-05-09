司改國是第三分組 明最終論戰

屢次開會都擦出火花的司改國是會議第三分組，明(10)日將召開第6次會議。由於分組日前已決議不加開，明日會議將成為最後一場。不過由於明日會議排定了12個討論事項，是否能全數討論完畢不無疑問，而先前曾公開表態考慮退出的政治大學教授楊雲驊，明日是否現身，將是會議另一焦點。

楊雲驊先前曾公開表示，身為司改國是會議籌備委員，對議題爆量、程序規劃不周等缺失必須負責，若無法敦促籌委會改進缺失，考慮退出籌備委員及司改委員職務。但據了解，楊雲驊明日應會出席會議，陪分組委員奮戰到底。

以「權責相符、高效率的司法」為主題的第三分組，由身兼籌委會副召集人的知名學者瞿海源擔任分組召集人，議題包括檢察官法律定位、檢察體系組織、法官與檢察官任用及監督、律師專業化與職業倫理等重大議題，直接牽涉檢察官、法官、律師三大團體而備受注目。

第三分組會議召開以來，陸續發生瞿海源不滿法官論壇、檢察官協會連日批評，直言「本身就是要被改革的對象，還在那說三道四！」以及瞿海源不滿法務部參事陳瑞仁提案優先討論檢察官定位而拍桌，瞿不滿楊雲驊要求公開籌委會會議內容而直接拍桌宣布散會等火爆場面。

除針對議題、程序的言詞交鋒與火爆場面吸引外界目光，第三分組委員、台灣大學教授林鈺雄更率先宣布退出，隨後楊雲驊也表示考慮退出，讓第三分組會議屢屢成為媒體焦點，最終會議是否能討論完所有議題？楊雲驊是否真的就此退出？明天就會有答案。

(中時)