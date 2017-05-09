林森北路傳槍響？ 拍電影免驚！
今天臉書社團、line等社群網路，瘋傳一段台北市林森北路410號「豪門世家」理容院前的槍擊畫面，引發議論。轄區中山警分局澄清，該段畫面係《角頭2》拍片現場，同時還有持球棒追逐鬥毆喬段，並非真的治安事件，民眾無須恐慌。
黑幫電影《角頭2》最近在中山區拍攝，上月曾在林森北路、長春路至南京東路口封街拍攝黑衣人聚集畫面，接著又到林森、錦州路口拍攝打架場景。上周日，劇組至中山警分局辦公廳舍拍攝分局長受訪畫面，昨深夜至今天凌晨，則在林森北路410號豪門世家門口，拍攝當街開槍劇情。
疑似劇組人員在旁側拍，今天將畫面上傳社群軟體，引發民眾恐慌，紛紛轉傳：「當街開槍，治安敗壞！」
中山警分局表示，昨至今日接到許多報案電話，耐心向民眾澄清：「拍電影啦！免驚！」但報案電話迄今晚仍持續湧進，讓警方不勝其擾，也對劇組擅發宣傳影片，頗有微詞。
(中時)
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