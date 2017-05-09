行車糾紛當街亮刀毆人 警循監視器緝凶中

台北市大同區街頭今天下午上演亮刀毆人案件。一名50歲的翟姓男子騎車機車行經延平北路、民生西路口時，疑因與另名女姓騎士發生行車糾紛，引起女騎士後座的男乘客不滿，怒嗆一句:「你混哪裡的？」隨即以安全帽猛砸翟男頭部，造成翟男頭部撕裂傷、臉頰紅腫、下巴出血，連手機也被打掉。

過程中，女騎士也加入戰局動手推打翟男，打人男子再從機車車廂內取出一把刀械，翟男見狀嚇得跑離現場，男子則將翟男掉落的手機丟入水溝。

案發當時，正值下班時間，過往人車頗多，有民眾以手機拍下衝突過程，並上傳臉書爆料公社，轄區警方大同分局獲知後，已循車號追查施暴男女身分中。

(中時)