美國擬擴大限帶3C產品禁令至歐洲
CBS News引述知情人士的消息報導，美國政府正考慮把禁止直飛美國本土航班旅客，攜帶體積比手機大的3C產品上飛機的禁令，從原先針對中東與北非等10個機場，可能把禁令實施範圍擴大至所有歐陸和英國等起飛直達美國本土的航班。
知情人士說，美國國土安全部（DHS）官員認為擴大禁令實施範圍能阻止恐怖攻擊。政府官員近期不斷跟美國航空業者會面討論此事，以權衡禁令對旅客會造成多大影響。雖然美國官方在周三前不會有任何宣布，但可能會在未來幾周內宣布擴大禁令實施範圍。
美國運輸安全管理局（TSA）發表聲明澄清，目前並未做出任何擴大禁令範圍的決定，但會根據情資繼續評估安全管理做法。
外界認為夏日旅遊旺季將至，禁令影響層面相當大，尤其禁止隨身攜帶筆電上機，肯定立即引發商務旅客不滿，因為這讓他們無法在飛行途中進行工作，從而可能取消商務行程。
(工商)
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