馬防部副指揮官謝嘉康 10萬元交保候傳

檢調偵辦陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康（左）涉嫌多次旅遊至第三地接觸不明中國大陸籍人士並接受招待，涉違違反國安法，檢調9日搜索謝嘉康屏東住家並將他帶回偵訊，晚間移送橋頭地檢署複訊後以10萬元交保，他在親人護送下離開橋檢。（王錦河攝）

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，遭國防部盯上，他以旅遊名義赴泰國、馬來西亞與中共情報人員見面，疑涉嫌出賣國家機密，檢警調啟動調查，謝嘉康人在馬祖服勤，國防部今天一早將他召回，待他現身，隨即會同法務部調查局前往謝位於屏東住家搜索，查扣相關證據；檢方今晚依違反國家安全法，諭令謝嘉康10萬元交保候傳，並限制出境。

檢方指出，近日國防部暗中蒐證調查，發現謝嘉康以出國旅遊的名義分別前往泰國、馬來西亞各1次，表面上雖是旅遊，實際上卻是約好與中共所指派的人員見面，謝抵達當地之後，大方接受中共人員招待，完全不避嫌。

國防部昨以不相干的理由將他召回台灣，等他一到，立刻報請橋頭地檢署指揮偵辦，與法務部調查局國家安全維護處、高雄市調處人員，一同帶著謝嘉康南下到他位於屏東住家搜索，並查扣存摺、護照、電腦等相關證據，由檢察官在市調處岡山調查站召開臨時偵查庭，漏夜訊問中。

檢方表示，謝嘉康今年52歲，已婚，曾是我國飛彈指揮部指揮官，由於謝是空軍高階將官，與中國特定人士接觸，可能致使我國家機密暴露在外洩危機中。

包括飛指部從未曝光的雄二E型巡弋飛彈，以及可攻擊上海、北京的地對地飛彈，都是謝嘉康在擔任飛指部指揮官任內所掌控，且他對愛國者三型、天弓三型等飛彈機密也瞭若指掌，若他遭吸收成為共諜，等於我飛彈佈建機密被中國解放軍一舉攻破。

(中時)