林哲瑄敲關鍵場外轟 奪勝情緒激動難平
富邦悍將9日對戰Lamigo桃猿力拚中止5連敗，前5局還以3分落後，不過卻在6下一口氣斬獲4分逆轉戰局，林哲瑄一上場就擊出飛出場外的超大號全壘打，絕對是致勝的關鍵之一，林哲瑄奪得勝利後，賽後更是情緒激動，一時難以平復，他坦言，能在弟弟林哲瑋面前奪勝，又拿下MVP，因而讓他感動萬分。
林哲瑄此役連同6下的左外野陽春炮，4打數貢獻3支安打，還上演1次盜壘成功，中外野守備更是一如過往的滴水不漏，率富邦逆轉勝出。林哲瑄說，當時6下只想上壘，打出去知道是全壘打，就希望帶起球隊氣勢。最後富邦也真的這一轟，逆轉勝出，贏球的瞬間，他情緒激動，與到場開球的弟弟相擁慶賀，同時直言要把這1勝，獻給達成執教百勝的總教練葉君璋。
富邦上周投打失序，投手群共失掉38分，打線卻只打回4分，5場比賽有3場遭到完封，苦吞5連敗。會陷入低潮，林哲瑄坦言，連敗時大家都很想贏，心裡更害怕失敗、害怕輸球，而讓身手施展不開，但雖然現在投手群、或是他們這些打經典賽的打者們，調整確實有些不順，但這都是一時，他相信到球季過段時間，狀況一定會好起來。
(中時電子報)
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