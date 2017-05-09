竹林呂學翰錄取清華聲樂系 打造自己的天空
新北市私立竹林中學高職部應英科呂學翰，突破客觀限制，努力朝向自己的夢想邁進，在大學申請入學中錄取國立清華大學聲樂系，成功達成目標，對有夢的孩子而言，呂學翰的成功是最大的鼓舞。
呂學翰一直有個音樂夢，學業成績表現雖然不盡理想，但他並沒有放棄自己，反而更積極地朝這個夢想前進，一年前他與身為音樂老師的母親商量，決定走自己的路，準備報考音樂系，天生的好嗓音及對詮釋音樂的領悟力，經過一年的準備，在申請清大、臺藝大等校音樂系的競試中，以 Or let the merry bells ring round及春神等曲目的演唱，獲得評審委員們的讚賞，最終取得清大聲樂系的入學資格。
呂學翰表示，在這些過程當中，他感觸最深的，是每個人一定都會有自己最擅長的部份，在現在台灣多元的教育體制下，沒有甚麼是不可能的，重要的是在自己的決心和毅力，他鼓勵學弟妹，不論學業表現是否能如預期，只要盡情發揮自己，投入心力，一定會有自己的專業領域，打造自己的天空。
(中時)
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