竹林呂學翰錄取清華聲樂系 打造自己的天空

校長池易釧與學生呂學翰合影。(葉書宏翻攝)

新北市私立竹林中學高職部應英科呂學翰,突破客觀限制,努力朝向自己的夢想邁進,在大學申請入學中錄取國立清華大學聲樂系,成功達成目標,對有夢的孩子而言,呂學翰的成功是最大的鼓舞。

呂學翰一直有個音樂夢,學業成績表現雖然不盡理想,但他並沒有放棄自己,反而更積極地朝這個夢想前進,一年前他與身為音樂老師的母親商量,決定走自己的路,準備報考音樂系,天生的好嗓音及對詮釋音樂的領悟力,經過一年的準備,在申請清大、臺藝大等校音樂系的競試中,以 Or let the merry bells ring round及春神等曲目的演唱,獲得評審委員們的讚賞,最終取得清大聲樂系的入學資格。

呂學翰表示,在這些過程當中,他感觸最深的,是每個人一定都會有自己最擅長的部份,在現在台灣多元的教育體制下,沒有甚麼是不可能的,重要的是在自己的決心和毅力,他鼓勵學弟妹,不論學業表現是否能如預期,只要盡情發揮自己,投入心力,一定會有自己的專業領域,打造自己的天空。

(中時)