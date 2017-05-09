南檢證實已傳喚陳星到案 搜索住處帶回物證

補教名師陳星疑似涉有妨害性自主案件案，台南地檢署在民意代表的壓力下，儘管林奕含家屬尚未到案，檢警9日仍展開搜索陳星住處行動，並傳喚陳星到案，除陳星自己已發出聲明稿外，檢方正透過管道商請林奕含父母到庭。

台南地檢署表示，自5月1日上午分案指派婦幼專組專責檢察官偵辦後，陸續展開多項偵查作為，9日除已依法傳喚陳星到案說明外，並經陳同意，由檢察事務官搜索其台北住處，並帶回相關物證解析。

至於林奕含家屬部分，在檢方分案調查期間，經南檢多方聯繫未果，檢察官復以傳票通知家屬到署說明協助調查，惟家屬仍以辦理喪事為由請假未到庭，南檢充分體諒家屬心情並尊重家屬意願，仍持續與家屬聯繫中，期待家屬能到案說明並提供相關事證以利釐清案情。

南檢表示，因本案屬於疑似性侵害案件，為保護相關當事人權益及恪守偵查不公開原則，相關偵查作為，依法不便對外詳細說明，且檢察官作為法治國之守護人，需依據法律本於良知、公正、客觀、超然、獨立、勤慎執行職務，對本案定當全力偵辦，務求勿枉勿縱。

(中時)