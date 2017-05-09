眼盲獨居婦陷困境 里長協助找回乾淨的家園

58歲莊姓獨居罹患腦瘤開刀後，左眼視力幾乎全盲，家中堆滿資源回收物，散發惡臭，永和安和里長鄧長安主動與衡山行善團聯繫，幫忙打掃家園。（葉書宏攝）

58歲莊姓獨居罹患腦瘤開刀後，左眼視力幾乎全盲，家中堆滿資源回收物，散發惡臭，永和安和里長鄧長安主動與衡山行善團聯繫，幫忙打掃家園。（葉書宏攝）

58歲莊姓獨居婦人長期撿拾資源回收物維生，去年檢查出罹患腦瘤，開刀治療後左眼幾乎全盲、行動緩慢，家中卻堆放大量回收物品，散發惡臭不僅影響自己也影響周圍鄰里環境，里長鄧長安主動聯繫衡山行善團協助，替當地民眾找回乾淨家園。

據了解，莊婦獨自居住在永和，平時都靠兄弟姊妹、姪女照顧，平時撿拾資源回收物維生，去年莊婦整理回收物時突然摔倒，送醫後才知左眼後方罹患腦瘤，緊急開刀後救回一命，但左眼視力幾乎全盲，開刀之後行走相當緩慢，身體健康大不如前，也無法再度外出撿拾回收物。

莊婦返家休養後，無法整理家中龐大的回收物，物品放置一久逐漸散發出惡臭，孳生蟑螂、老鼠、蚊蟲，當地環境大受影響，莊婦的家人想要幫忙也愛莫能助，她目前領有身心障礙手冊。

永和區安和里長鄧長安得知後，主動與衡山行善團聯繫，行善團號召20餘名志工，耗時3個小時左右，將屋內堆積如小山的回收物，打包一包一包清出，終於讓莊婦家內煥然一新，散發惡臭的垃圾由清潔隊協助清運至焚化爐。

衡山行善團副團長范秀娟表示，團員平時都是上班族，利用空餘時間投入志工行列，歡迎有興趣的民眾一起加入，回饋社會、散播愛的種子，幫助更多的人。

鄧長安說，環境髒亂不僅對於大病初癒的莊婦有害，連帶影響到當地的衛生環境，感謝行善團熱心協助。

(中時)