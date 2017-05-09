演講到一半 澳航執行長遭砸派

鄭勝得

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澳洲航空（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）周二參加商業早餐會演講時，突然遭到一名老年人以奶油砸派，警方已將他逮補。

喬伊斯表示，擔任航空公司執行長已有9年，期間發生很多事，他早已見怪不怪了。

(工商)