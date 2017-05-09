台灣欲參加WHA 世衛發言人：各方持續討論

世界衛生大會（WHA）本月在日內瓦大會未邀請台灣參與，世界衛生組織發言人林德梅耶表示，各方繼續「討論」此議題，法新社指出，這給台灣出席大會預留空間。

根據中央社引述法新社報導，世界衛生組織發言人林德梅耶表示，「正式報名已截止，但據我瞭解，仍持續進行討論，我們這邊也在等待任何發展。」法新社指出，這給台灣出席大會預留空間。

但林德梅耶也指出，台灣參加WHA與否，不是世衛可決定的問題。

(中時電子報)