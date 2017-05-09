馬克宏改革決心 歐盟密切觀察

華爾街日報報導，馬克宏（Emmanuel Macron）擊敗雷朋（Marine Le Pen）當選法國總統後，令歐盟國家鬆了一口氣，由於擁護歐盟的馬克宏提出許多改革歐盟的政見，歐盟與德國官員表示，他們將密切觀察馬克宏在國內如何落實選前承諾的改革計畫，再決定是否做出讓步。

歐盟官員周一時表示，雖然他們樂見馬克宏以經濟改革與歐盟整合的政見當選法國總統，但他必須先展現落實這些政策的決心，他們才會考慮下一步行動。

德國國會議員哈爾特（Jurgen Hardt）則指出，他們相信馬克宏將會信守選前承諾、落實改革。若新政府背棄改革計畫，法國未來5年的情況可能變得更糟，也會讓雷朋有機可趁。

(工商)