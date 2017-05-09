台中餐廳瓦斯氣爆 4人輕傷

台中快炒餐廳廚房瓦斯氣爆 4人輕傷，現場拉起封鎖線。（黃國峰翻攝）

所幸皆為1至2度灼傷，面積1％至3％。（黃國峰翻攝）

台中快炒餐廳廚房瓦斯氣爆 4人輕傷，員工指出爆炸範圍。（黃國峰翻攝）

傷者送往中山附醫救治。（黃國峰翻攝）

中市南屯區五權西路熱炒店「九號碼頭」餐廳，今天傍晚19點43分左右，因瓦斯洩露氣爆，造成四名傷者送醫，所幸皆為輕傷。

警消表示，當時因餐廳廚房，桶裝瓦斯有洩漏現象，瓦斯公司人員正在檢修時，疑是旁邊還有人在烹煮食物，不慎引發氣爆，造成當場包含餐廳三名男姓員工及一名瓦斯公司男性員工遭受1度至2度灼傷，受傷面積1%至3%，還好氣爆並未引燃他物，傷者陸續被送往中山附醫救治，詳細原因警消調查中。

(中時)