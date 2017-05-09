全國健康日 520帶媽媽到7-11量血壓送健康好禮

520全國健康日於全國超過670健康小站進行量血壓、腰圍，還可抽好禮(業者提供)

這個周末就是母親節了，相信許多人都準備和媽媽吃一頓母親節大餐以盡孝心，但要注意大餐中往往有高油高鈉，吃多可能成為媽媽的負擔。千禧之愛基金會與統一超商好鄰居文教基金會邀請大家520帶媽媽來7-ELEVEN量血壓盡孝心，讓健康成為母親節最好的禮物！

說到高血壓，大家總以為是老年人與男性的專利，根據衛福部統計，2015年國人十大死因中，女性高血壓相關疾病總死亡率總計達34%，較男性高出近兩成，且相關各項總死亡率女性皆高於男性。

而根據國民健康署2013-2015年台灣營養狀況變遷調查指出，50歲以下女性高血壓罹患率低於10%，但50-59歲則急速躍升至28.5%，且年齡越高高血壓罹患率越高。去年千禧之愛健康基金會全國健康月共3.6萬位民眾血壓，亦發現女性30歲起高血壓問題逐年上升，因此，養成定期量血壓的習慣相當重要。

許多人家裡並沒有準備血壓計，為了量血壓上醫院也麻煩，為提供民眾方便量血壓的據點，可至千禧之愛健康基金會與統一超商合作的「7-ELEVEN千禧健康小站」門市，在7-11就可以方便量血壓。(全國「7-ELEVEN千禧健康小站」門市地點請由此查詢https://www.1000-love.org.tw/user/depot.aspx?SNo=0000329)

為了鼓勵民眾關心代謝症候群中的血壓及腰圍指標，千禧之愛健康基金會與統一超商好鄰居文教基金會邀請全民5月20日上午10:00~12:00帶爸媽到全台670家7-ELEVEN千禧健康小站指定門市，或5月21日到200家康是美指定門市免費量血壓及腰圍，量完回答指定問題還可抽電視、體脂計等大獎。於7-ELEVEN千禧健康小站門市量完還可獲得燕麥穀奶及無糖茶各一瓶(活動詳情請參考http://www.1000-love.org.tw)。

統一超商好鄰居文教基金會5月間亦於門市舉辦152場母親節活動，包括健康關懷或結合小小店長與媽媽互動等活動內容，也歡迎大家上官網查詢報名參加。

(中時)