錯誤烹調方式 馬鈴薯減肥聖品成增重推手
台灣飲食西化，馬鈴薯在西方飲食中占有極大的比例，然而餐廳餐點往往讓熱量低的馬鈴薯，佐上熱量爆表的調味料，更不用說烹調方使多以油炸或奶油爆香以增加風味。
依據華人健康網，尤偉銘營養師表示，以70卡的熱量為計算，白飯才50克，麵條是70克，然而馬鈴薯是90克，顯示馬鈴薯較有飽足感，且熱量少。
馬鈴薯富含鉀、膳食纖維，以及維生素C、E、B1、B2、B6、鈣、鎂、鐵、鋅等礦物質與植化素綠原酸，這些營養素對人體具有益處，與其他精緻澱粉類相比(如甜麵包、漢堡皮、白飯、麵條等)，馬鈴薯是優秀的澱粉來源。且人體長期缺乏攝取鉀，健康會受到影響，因此美國心臟學會將馬鈴薯列為心臟健康食物。
世界衛生組織建議成人每日鉀離子應攝取3510毫克，美國營養素參考攝取量建議成人每日鉀離子應攝取4700毫克，台灣民眾遠低於該建議攝取量，國民營養調查結果顯示，民眾每日鉀離子攝取含量都低於3000毫克，而鉀離子是保持腦部、神經、心臟及肌肉正常工作，每日若攝取足夠的鉀離子可以預防腦中風、控制高血壓、維持血管彈性等好處。
想要馬鈴薯入菜減肥，尤偉銘營養師建議不要過度添加調味品及加工品，也不要使用大量油脂烹煮，以天然食材及少量鹽巴烹煮，且許多營養成分在於外皮，因此馬鈴薯洗淨後可以連皮一同吃下，就可以擁有既減重又健康的效果；另外，尤偉銘營養師也提醒，馬鈴薯屬高鉀食物，慢性腎臟病、高鉀血症患者，建議要先諮詢營養師。
(中時電子報)
關鍵字：馬鈴薯
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