永和警義警常訓 強化協勤技能共同維護治安
新北市永和警分局9日召集永和義警中隊全體成員200多名，舉辦106年永和義警中隊常年暨幹部訓練，以增進協勤專業知識，精進義警協勤技能，提升義警團隊運作功能，結合各種災害防救工作。
本次課程安排「民防法規之認識」、「全民國防」、「警察應用技術」、「領導技巧及藝術」、「警察應用技術」、「勤業務指導之心理調適及技巧」、「法律及民主素養」、「防詐欺宣導」等，課程內容精彩豐富，永和分局指派教官現場實際教學各種逮捕術動作，扎實的訓練不僅強健體魄，也強化了義警人員執勤時的應變能力，進而保護民眾及自身的安全。
永和警分局長葉爾煙表示，「警力有限、民力無窮」，治安工作絕非僅靠警察來維護，亦須仰賴全民的力量，特別是義警、民防協勤民力最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察的千里眼與順風耳，把需要執行公權力、需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護治安。
本次常年訓練當中，葉爾煙特別親自頒發表揚榮獲臺灣省義勇人員安全濟助基金會105年學年度獎學金績優人員；另新北市義警大隊大隊長鄭誼宏亦親至會場慰問，感謝所有義警夥伴，每天夜晚及專案性勤務協助警方維護治安、服務轄區居民。
(中時)
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