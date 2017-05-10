前瞻條例林全表態不可能退回

立法院國民黨團杯葛審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院經濟等聯席委員會本週四（11日）將再度排審前瞻條例，由民進黨立委高志鵬擔任會議主席。綠委10餘人周二（9日）上午拜會林揆，交換對前瞻基礎建設特別條例的意見，據悉，林揆表態不可能退回，將堅定續推。

立院民進黨團週四將就會處理前瞻條例再戰，不會繼續讓會議空轉，若國民黨執意杯葛，綠營周三會研商因應策略反杯葛，「到時候看著辦」。

民進黨團幹部及綠委十多人周二上午赴行政院與林揆交換前瞻特別條例意見，政院的態度就是不能退回特別條例重修。綠委在會中表示，國民黨策略很混亂，有的主張某些縣市應追加建設；有的主張要砍預算，究竟要增或要減，藍委之間立場並不一致。政院人士說，以目前情勢，要增加預算有困難，如果增加恐怕變成藍綠政治分贓。

以政院的立場，國民黨團要求「退回前瞻條例」、預算砍半改編為4年5千億元等都不可能，政院人士說，將堅定續推。為因應國民黨團要求，綠委也和政院交換意見，只要坐下來協商，逐條討論，可以考慮是否調整大項目，例如加入少子化、食安項目等，而非調整細項。

據透露，綠營黨團情緒已到容忍極限，將不容許藍營大打泥巴仗下去，堅持一定要走議事程序下去，不能空轉。預計本會期至5月底，6月一定會召開臨時會處理前瞻特別預算及法案。

(工商)