國泰航空推出全新機上雜誌《Discovery》網站平台

《Discovery》及《Silkroad》推出電子版。圖：業者提供

國泰與國泰港龍航空宣布推出電子版的《Discovery》，讓旅客不論身處何地都可透過全新的網站平台–www.cathaypacific.com/discovery瀏覽及欣賞兩間航空公司備受歡迎的機上雜誌《Discovery》及《Silkroad》的精彩內容。

全新網站平台適用於不同電子設備，版面設計方便閱讀瀏覽, 能補足現有一系列機上刊物，為乘客提供更多元的文章及精選專題故事。

除了收錄每月在國泰《Discovery》及國泰港龍《Silkroad》內刊登的故事，如旅遊專題、人物專訪、相片集外，網站亦上載更多並未在機上雜誌刊登的獨家數碼內容，包括影像專題及語音廣播。

國泰航空產品部總經理謝文斯表示：「《Discovery》及《Silkroad》在過去逾40年一直為乘客提供精彩的旅遊故事，我們非常高興能為乘客提供一個全新的網站平台，讓他們不論身處何地都能透過自己的電子設備瀏覽雜誌。我們希望這個網站能引發旅客去遊歷世界的興趣，前往我們全球網絡的各個目的地盡情體驗旅遊樂趣。」

網站內的精選內容主要分為四個類別：香港、目的地、興趣及我們的故事。「香港」重點介紹在我們的城市內可探索及欣賞到的獨特風貌，而「目的地」中的故事則涵蓋了地球上最美麗和令人興奮的地方。「興趣」則專注於介紹一系列個人活動，包括健康生活、運動、購物、藝術及文化。有關國泰及國泰港龍的獨家內容將歸納在「我們的故事」中，包括兩間航空公司的幕後故事及航空業相關的專題。

此外，《Discovery》網站中更會提供不同的短片、語音廣播及圖片集，讓主題及內容變得更豐富，當中包括專訪、旅遊節目及國泰及國泰港龍的專題報導。來自香港及世界各地的名人、音樂家及專業人士將在平台上分享自己的成功故事及旅遊經歷。

全新網站平台提供英文及繁體中文語言選擇，用家能可透過所有已連接互聯網的電子設備瀏覽。

(工商)