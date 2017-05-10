俄駭入法大選 是被它發現
美國網路官員證實，美國發現到在法國總統大選期間，俄羅斯駭入法國的電腦網路系統，當時就立即通知了法國政府。
美聯社報導指出，今天在聯邦參議院軍事服務委員會的一場聽證會上，美國國家安全局(NSA)局長、海軍上將麥克．羅傑斯(Mike Rogers)向國會證實，「我們早就知道俄羅斯的活動，也有通知我們的法國盟友，而且也先提醒過他們。」
羅傑斯上將同時證實，美國一直在嚴密監控俄羅斯，並向法國盟友提出願意協助的善意，「我們一直在關注俄羅斯駭客，看著他們滲透到你們的部分設施，這些是我們目前發現到的，有甚麼是我們能幫上忙的？」
羅傑斯也透露，美國同樣與德國和英國等盟友就網路安全議題密切合作。
法國總統大選第二輪投票7日舉行，結果由中間派的候選人馬克宏(Emmanuel Macron)以大比數勝出，將成為法國最年輕的總統。法國大選競選委員會在投票前夕公布，馬克宏陣營遭到駭客入侵後，有大量的資料加上一些假消息被公布在社交媒體上。
由於遭洩的文件在投票前的36小時被公布，影響大選的企圖明顯。法國政府已將事件視為嚴重的網路入侵，正深入調查中。
先前美國政府證實，俄羅斯駭入去年11月的美國大選，背後便是俄羅斯政府主導，不過俄國總統普丁始終否認。羅傑斯表示，美國仍在努力要制定全面性的網路安全政策，以對抗當前網路領域的這個「勇敢新世界」，他還說，儘管美國正在改善防衛網路攻擊的能力，他仍經常告訴自己「羅傑斯，你的動作還不夠快」。
(中時電子報)
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