普丁怒了？ 俄情報員被IS斬首

IS播出長達12分的影片，斬首俄國情報員，引發關注。(圖片取自express)

激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）最近槓上俄羅斯祭出斬首狠招，他們挑在俄羅斯慶祝擊退納粹周年的這一天，公布一段12分鐘長的俄文影片，畫面中一名據說是俄羅斯情報員的男子被當眾血淋淋斬首。

媒體報導，正逢俄羅斯慶祝1945年擊敗納粹德國週年紀念日，IS播出這段長達12分的影片，畫面中一名穿著黑色上衣的男子跪在IS成員前，聲稱是俄羅斯的情報人員，旁白說：「這個笨蛋相信自己遭捕後，他的國家不會背棄他」接著IS成員便用利刃砍下黑衣男子的頭顱。

目前無法證實影片真實性及遭斬首男子身分，俄羅斯當局和情報單位也暫時無任何回應。

俄羅斯部隊支持正與反抗軍和好戰分子作戰的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），自俄國於2015年9月派軍隊前往敘利亞支援後，已有約30名俄羅斯士兵不幸喪生。

(中時電子報)