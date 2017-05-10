共諜案 退役上校辛澎生10萬交保

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑遭中共吸收成共諜案，另一被告退役上校辛澎生，今天凌晨近1點諭令10萬元交保，並限制出境。據了解，辛澎生退役後從事旅遊業，被吸收為中共發展敵諜組織，滲透我軍方刺探軍事機密與情資，由於辛、謝2人在軍中是學長和學弟關係，因此辛積極遊說謝嘉康加入。

(中時)