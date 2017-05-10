KMT選黨魁 海外選票大出包！
國民黨主席選舉進入倒數，但海外黨員的通訊投票卻出現「大出包」！舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥各大僑社的海外黨員選票寄出後遭到退回，甚至不見蹤影，可能造成嚴重廢票後果。
國民黨中央基於海外黨員選舉權利之考量特允許海外黨員以通訊投票方式，提前投票。據指出，當海外黨員於近日將黨主席選票投郵後，黨員眾多的舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥等地的國民黨黨員在寄出付郵後，不少黨員發現其所寄出之選票被退回了。另外，也有不少黨員發現並未收到選票。
負責海外選務工作的國民黨中央組發會海外部主任郭昀光於5月3日在獲知這一嚴重情況後表示，經查詢係因美國郵局電腦系統的掃描辨識作業，對回郵信封上資訊因「無法判讀」或是「誤判」，而被退回至原寄信人。
據了解，該一選票信封設計顯然有誤，不僅將寄件人印在信封背面，以致電腦產生「誤判」，而且在信封正面僅印上中文收件地址，雖然加附TAIWAN (ROC)，但是，電腦反而「難以判讀」。這一結果就是：郵局將該信件直接退回給原寄信人了。
海外部主任郭昀光在獲悉此一緊急情況後已採取補救措施。郭昀光稱，「老天爺真的是在考驗我們的選務作業。我希望這個問題只是發生在幾個大都會地區，因為郵件多、因為電腦作業、因為人力不足。」
但是，黨中央規定所有選票必須於5月20日以前收到，才能視為有效票。在此烏龍事件發生之後，部份受到退回再重寄的選票將可能無法如其寄達台北黨中央，而這些選票亦將被視為廢票、無法被計算在內。
(中時電子報)
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