「整個社區都是我的創作場地」墾丁社區徵求駐村藝術家

龍水駐村藝術家作品-月映·稻香。（里山生態提供）

用藝術讓台灣更美麗！墾丁國家公園管理處從2015年開始，徵求駐村於社區的藝術家作品，分別有藝術家進駐里德社區、港口社區、龍水社區和水蛙窟部落完成創作。今年墾管處要繼續召募駐村藝術家，到其他生態社區挖掘更多不同樣貌，歡迎有興趣的藝術家們，趕快來投稿。

墾丁國家公園管理處自前年開始徵求駐村藝術家到社區創作藝術作品，已有4位藝術家駐點四個社區，有利用海邊撿拾的漂流木和浮球做成風譯，以3D立體彩繪港口社區的冒險故事，到山上砍竹子製作的月映稻香，還有將社區環境和生活經驗融合成作品的鹿野迷蹤。

水蛙窟駐村藝術家陳亦琳與社區夥伴合照。（里山生態提供）

這些創作都是藝術家利用本身的藝術才華，以多樣的觀點和視角創作出結合社區、自然、生態及人文等元素的藝術作品。藝術家駐村期間，除了創作作品，也開辦不同的工作坊課程，與在地居民生活互動，社區夥伴因而組成「浮浪拱樂團」，還有學童們拍攝製作的動畫影片，成為另類藝術作品。

今年徵求藝術家駐村的有社頂部落、大光社區，也有剛加入生態旅遊行列的永靖社區和後灣社區。永靖社區以更開放的態度邀請藝術家，整個永靖村範圍內讓藝術家自行挑選適合地點創作作品，社區夥伴相信藝術家們能夠將墾丁的美麗，結合當地的自然生態和人文，透過藝術表現傳達給社會大眾，也帶來更多創意。

歡迎有興趣的藝術家，進駐社區，與居民、自然互動和對話，用您們的能量在土地上發想和創作，讓社區、生態旅遊和藝術相得益彰。即日起至106年7月7日截止收件，7月底以前將公告駐村藝術家名單，獲選的藝術家除可獲得生活津貼，並於9月份住在投稿作品中的社區地點。

(中時電子報)