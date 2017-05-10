梨災害保險幫助新北農民 2月寒害可獲理賠

新北農業局輔導淡水高接梨農友申請農業天然災害保險。（新北農業局提供）

新北農業局輔導淡水高接梨農友申請農業天然災害保險，今年初遇到寒流受損，除了協助申請天然災害救助，還獲得梨災害保險理賠，減輕生產負擔。

今年2月初連續幾波寒流報到，造成淡水連續4天最低溫度跌破10℃，去年底剛接穗完的豐水梨受低溫影響，導致授粉、著果不良。而且因為寒害發生時間點較晚，大部分農友來不及再重新接穗，受損程度近3成，總損失約35萬元。農業局第一時間協助申請農業天然災害救助，新北市共有三芝1戶、淡水3戶符合資格。救助金於近日撥入農友帳戶，每公頃救助6萬元。

淡水區農會王金全理事長也是本次受災戶，去年農委會試辦梨災害保險擴大納入新北市，王金全成為新北首張梨保險保戶。沒想到2月真的遇到寒害，除了災害救助金外還可以領到保險理賠金。以王金全投保的政府災助連結型高接梨穗寒害保險為例，保費約2,500元，除了中央的補助，農業局也補助1/3，農友等於只要負擔800多元保費。這次災害救助除了可以領到9,000元救助金外（每公頃6萬*0.15公頃），還可以領到4,500元的保險理賠金，減輕農友損失。

農業局表示，105年開始試辦高接梨保險，農友可以依保險金額不同選擇投保方案，遇到寒害、颱風豪雨，損害程度達到2成以上，除了獲得農業天然災害的現金救助，還可以獲得保險理賠，對農友是個保障。而且農業局補助1/3保費，農友只要自付保費1/3，面對氣候環境變遷，從農風險逐漸增加，鼓勵農友加入投保。此外農業局也提醒農友，今年的汛期來臨，如果有災害發生時，記得第一時間通報當地公所或農會，農業局也會密切注意各地區災損情形，立即協助農友復耕。

(中時電子報)