母親節 原來是「他」下令開始…
目前所知最早的母親節起源於古希臘，古希臘人向希臘眾神之母瑞亞致敬。但你知道母親節一開始是什麼時候嗎？是由美國威爾遜總統在1914年發佈命令，每年五月的第二個星期日為國定母親節之後才廣為盛行。
根據記載在美國最早關於母親節的記載是 1872 年以寫「共和國戰歌」而聞名的美國女作家朱莉亞(Julia Ward Howe)曾建議在六月中選定某一天為「母親節」。由於美國內戰的爆發，許多母親嚐到戰爭的恐怖，及失去愛子的痛苦，所以她呼籲訂定一個節日以提倡和平，不過卻並未普及。
後來安娜·賈維斯（Anna Jarvis）發起，為了感念母親心地善良，極富同情心，她提出應設立一個紀念日來紀念沒沒無聞做出奉獻的母親們，可是這個願望尚未實現，她母親就逝世了。她說服了她母親所屬的教會，在她母親的忌日（五月的第二個星期天），舉辦母親節慶祝活動，後來也成為安慰歐戰中失去兒子、或先生的女性。在當天，人們配戴康乃馨向母親致敬。母親尚健在者，佩帶紅色康乃馨；若母親已過世，則佩帶白色，以表示內心的懷念。
而安娜開始發動大規模的寫信運動。她寫信給數以百計的教堂、商業領袖、報紙編輯、政治家等，要求他們加入制定母親節為國定假日的活動，最後終於獲得熱烈響應。
1911年起，美國各州各自慶祝母親節，威爾遜總統在1914年發佈命令，每年五月的第二個星期日為國定母親節「以表達對母親的敬愛」。而這個概念後來啟發了許多人，成功地讓母親節的概念跨出美國，傳播到世界各地。
(中時電子報)
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