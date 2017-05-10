緬懷白色恐怖受難鬥士！桃園機場展出「綠島人權故事」

桃園機場綠島人權故事文化櫥窗展出綠島人權藝術季影片及白恐受難者文物複製件。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

綠島風光明媚，近年來已成為年輕人嚮往的度假熱點，但美麗島嶼，卻隱逸著一段令人難忘的人權歷史。國家人權博物館籌備處為紀念白色恐怖時期在此受難的台灣人權鬥士們，自即日起至8月7日止在桃園國際機場第二航廈入境大廳，以巨幅文化櫥窗，透過影片、文物、立體模型，向世人述說臺灣從威權走向自由民主的漫漫人權路，歡迎世界各地朋友前往綠島深度參觀體驗。

為展現文化國力，文化部在桃園國際機場第二航廈入境大廳設置文化櫥窗，使國內外訪賓踏入國門的第一步，就感受到臺灣多元豐富的文化特色。文化部所轄國家人權博物館籌備處，每年5月都舉辦隆重的綠島人權藝術季，感念白色恐怖時期被囚禁在島上的政治受難者前輩，為臺灣民主人權所做的犧牲奉獻。今年特地將人權藝術季的活動成果，以情境敘事手法，藉由桃園機場文化櫥窗公開展示，推廣普世人權理念。

旅客經過文化櫥窗時，海天一色的綠島優美風光映入眼簾，彷彿聽到人權園區地標三峰岩日夜奔騰的海濤聲；抬頭仰望有自由翱翔的和平鴿，以及象徵純潔靈魂的臺灣原生植物鐵砲百合，遠方則有日夜守護東太平洋的綠島燈塔閃爍光芒。這美麗海島正以豐富的人權故事，讓遊客對臺灣歷史文化有更深刻的體會。

參與文化櫥窗設計審查的五○年代受難者前輩蔡焜霖表示，當年朝鮮半島爆發韓戰，關在島上的難友們都擔心如果戰況有變，就將威脅他們性命；所以每次趁著出去南寮港搬運食物時，都留心報紙所寫的新聞內容，「天天過得提心吊膽」，那種身心折磨和身上背負的冤屈，是外人無法想像的。

桃園國際機場巨幅文化櫥窗裡，人權館籌備處以情境敘事手法，展出複製文物受難者臺大醫院眼科主任胡鑫麟當年獄中手工製作的「星象圖」、就讀省立新竹中學二年級就被捕的周賢農前輩在綠島製作的「手抄歌曲本」、畫家歐陽文出獄後等待解嚴後始執筆繪製的巨幅油畫「將軍岩百合」等，睹物思情。藉由藝術季影片播映，與人權紀念碑上的柏楊詩作，立體交織出臺灣漫漫人權路的艱辛坎坷，提醒世人珍視自由民主的可貴。

綠島人權故事文化櫥窗甫佈展竣工即吸引國際機場遊客拿手機捕捉自然人文風光。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

7日晚間綠島人權故事文化櫥窗甫佈展完竣，就吸引遊客駐足拿著手機拍照留念，也有兩名來自香港的女孩子，拉著行李箱在展出文物前仔細觀看，她們說因為同樣身處海島，很早就聽說綠島的風光明媚，但不知道美麗海島居然有著這麼令人感動的人權故事，因此主動索取了簡介文宣以便深入認識。

人權館籌備處表示，綠島人權故事文化櫥窗自即日起展出至8月7日止，桃園機場第二航廈入境大廳服務台備有限量的中英日文的解說摺頁可供索取，歡迎民眾藉由文化櫥窗或親訪綠島人權文化園區，認識臺灣經歷過的人權事蹟。

(中時電子報)