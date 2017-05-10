瑞典「失敗博物館」專蒐被淘汰產品 逛完超勵志！

高露潔在80年代推出千層麵產品，呃...。(圖取自《qz.com》)

每當新產品問世後，總是會經過市場考驗，適者生存的定律亙古不變，不過最近瑞典出現一間「失敗博物館」(Musuem of Failure)，專門蒐集來自各行各業各廠牌的失敗產品，逛完讓你不怕失敗超勵志！

提到「高露潔」，絕大多數的人想到的絕對會是牙高產品，但你可知道，在80年代，高露潔曾經推出千層麵產品，這跨界跨過頭的結果就是失敗收場，讓人大呼還是專注本業吧。而可口可樂公司也曾在2006年推出令人匪夷所思的咖啡口味可樂，想當然立刻就被市場淘汰。

博物館發起人韋斯特(Samuel West)表示，籌設這個博物館是希望能提醒大眾「失敗的重要性」，犯錯是成功道路上必經的，創新需要失敗。而博物館也預計在六月於瑞典赫爾辛堡開幕。

(中時電子報)