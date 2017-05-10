韓總統大選最終結果 文在寅大勝對手557萬票

新總統文在寅（圖左）在演說中，被同黨的安熙正（圖中）強吻。（圖/美聯社）

據韓聯社（Yonhap News）報導，南韓中央選舉委員會最新計票數據顯示，在全數開完全國投票所後，共同民主黨候選人文在寅（Moon Jae-in）以獲得1,342萬張選票、41.08%得票率獲勝，確認當選第19任大韓民國總統一職。文在寅此役的得票，大勝第二名的對手、執政黨候選人洪準杓（Hong Joon-pyo）約557萬票。然而，選前民調一片看好的國民之黨（People's Party）前主席安哲秀（Ahn Cheol-soo），則拿下699.8萬票，位居第三；第四名則是被暱稱為「國民岳父」的劉承旼（Yoo Seong-min），得到220.8萬張選票；而唯一的女性、正義黨的沈相奵（Sim Sang-jeong）則是拿到201萬票，名列第五位。

本次大選若與2012年相比，不難發現，當年幾乎全境呈現保守派「紅色」勢力的現象，在今年被文在寅逆轉。原先執政的自由韓國黨（Liberty Korea Party）只維持了慶尚北道（North Gyeongsang Province）、慶尚南道（South Gyeongsang Province）和大邱市（Daegu）的領先，其他行政區幾乎全數由文在寅取得大勝。在總投票率上，受到先前倒朴遊行和閨密案醜聞的刺激，讓不少南韓的年輕世代選擇出面投票，希望藉此機會能寄託改革和改變的希望；然而，保守派的力量似乎仍不容小覷，讓原先不被看好的洪準杓，最終竟超越民調領先的安哲秀。

在文在寅巨幅海報前，不少南韓青年以自拍方式與他「合影」。（圖/美聯社）

沒有「蜜月期」和緩衝期的新總統文在寅，在民眾的歡呼和期許下入主青瓦台，首要面臨的挑戰除了薩德系統（THAAD）和北韓議題外，如何改善與中國、日本和美國的關係，以及面對高失業率、學費過高和年輕世代的強大失落感，恐怕都將讓新上任的文總統傷透腦筋。

(中時電子報)