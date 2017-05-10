3年內第2次 尤文圖斯殺入歐冠決賽

曼祖基奇（右）與阿爾維斯替尤文圖斯先後進球建功。（美聯社）

帶著首回合客場2比0奪勝優勢，義甲冠軍尤文圖斯10日回到主場，果然沒有給對手摩納哥什麼機會，上半場就由曼祖基奇（Mario Mandzukic）、阿爾維斯（Dani Alves）各進1球，以2比1勝出。尤文也以兩回合總比分4比1淘汰摩納哥，隊史第9次、3年內第2次殺入歐洲足球冠軍聯賽的決賽。

法國小將姆巴佩（右）中斷尤文門神布馮的連續不失球紀錄，也創下歐冠準決賽最年輕進球紀錄，不過摩納哥遭到淘汰，布馮仍擁抱安慰失落的姆巴佩。（美聯社）

18歲小將姆巴佩（Kylian Mbappe）於第69分鐘替摩納哥打破鴨蛋，創下歐冠準決賽最年輕進球紀錄，也讓尤文連續6場門清畫下句點，連續無失球紀錄停留在第689分鐘。然而，尤文仍締造歐冠跨季連23場不敗紀錄，率先挺進決賽。

摩納哥此役原本被預期會瘋狂搶攻，但開賽後受制於尤文防守，前60分鐘甚至沒有任何射正。尤文則看首回合送出兩助攻的阿爾維斯表演，第33分鐘他從右路吊中，曼祖基奇頭槌雖被門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）擋出，但立即用左腳再補一刀，助尤文先馳得點。

克羅埃西亞前鋒曼祖基奇替尤文圖斯先馳得點。（美聯社）

這顆進球紀錄上不算阿爾維斯助攻，但這位巴西老將繼續展現他的價值，上半場終了前尤文左路吊中，蘇巴西奇雙拳將球打出禁區，阿爾維斯竟然在右前場不停球直接凌空勁射，踢進了精彩的世界波，也替尤文將兩回合總比分拉開到4比0領先，提前終結了摩納哥在本季歐冠的驚奇之旅。

阿爾維斯在上半場終了前遠射破門。（美聯社）

阿爾維斯上半場終了前遠射破門，興奮的拉起球衣狂奔慶祝。（美聯社）

尤文率先殺入決賽，接下來就看這支在義大利國內歷史最輝煌的足球隊，能否在歐冠賽場也揚眉吐氣。尤文只贏過兩屆歐冠冠軍，不如米蘭雙雄，上次稱霸歐冠也已是1996年，接著在歐冠決賽苦吞4連敗，包括前年以1比3輸給巴塞隆納。

另一張歐冠決賽門票，則要看明天「馬德里德比」的最終結果，「銀河艦隊」皇家馬德里首回合主場3比0完勝同城死敵馬德里競技，明天第2回合翻盤的可能性不高，皇馬很有機會和尤文重演1997-98賽季的爭冠戲碼。

(中時電子報)