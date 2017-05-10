川普下令 FBI現任局長柯米遭到開除
據美聯社（AP）報導，現任美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），因出席國會對俄羅斯影響大選一事的聽證會，並說出俄羅斯政府與川普（Donald Trump）陣營有連結的證詞，今遭到總統川普下令開除其局長位置。川普在聲明中表示，「開除柯米，對於聯邦調查局將是一個全新的里程碑，我已經開始著手尋找新的候選人。」讓川普上任未滿一年，內閣又出現一名遭到「開除」的成員。對於開除一事，白宮方才發表聲明指出，總統川普認為柯米的領導能力出現問題，而川普希望，未來新的局長必須得到他的信任。
現年56歲的柯米，來自紐約州揚克斯（Yonkers）地區，1985年畢業於芝加哥大學法學院，並取得法律博士學位。2年後進入美國司法部任職，擁有多年實質經驗的檢察官，2002年轉調紐約南區檢察官，成為美國司法系統打擊恐攻、金融犯罪的先鋒。在小布希（George W. Bush）總統時期，被提拔為司法部副部長，促成數十個城市成立專責調查槍枝犯罪的小組；2013年被歐巴馬總統（Barack Obama）提名為新任聯邦調查局局長，獲得國會批准，成為第七任局長。
曾是多年共和黨人的柯米，在去年美國總統大選期間，在距離投票前不到十天時，突然重啟對希拉蕊（Hillary Clinton）電郵門事件的調查，引爆外界對他干擾選情的疑慮。川普入主白宮後，柯米是少數被留任的內閣成員，但在最近的國會調查聽證會上，柯米的證詞似乎又有所反覆，引起川普當局的不滿，恐怕這才是壓垮駱駝的最後一根稻草。
(中時電子報)
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