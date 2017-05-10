高齡化社會將至！「新一代設計展」重環保安全秀創意
設計，是一國的政治、社會、經濟、文化以及科技力量的總體呈現。好的設計除了美學，也要實用，從過去擷取靈感、反應現實、應用於未來！
少子化日趨嚴重，高齡社會將至！屆時醫護、安全、保險成社會重要議題！一年一度的學生設計盛會「新一代設計展」即將於5月19日至5月22日假台北世貿展覽館1館及展覽館3館熱鬧登場。在昨（9日）的預展搶先看時，由台灣大專院校展出的35件作品中看見年輕學子的創意！
在本屆的「新一代設計展」台灣學子做到了！不管是從農民袖套、廢棄物再兼具時尚機能服，利用雲端導入醫療、消防員使用的「便攜式降溫床」、關注全球暖化的「剩食問題」，青年學子用他們的創意與熱情將「不可能化為可能」，展出全新設計，而經濟部工業局代理局長呂正華也化身「麻豆」走秀，親身力挺台灣設計無限！
「2017新一代設計展」已歷經36年，已成為全球規模最大、歷史最悠久的設計科系畢業聯展！今年將有來自國內65校145系、國外來自5個國家（美國、加拿大、澳洲、義大利及日本）9所設計院校共襄盛舉，超過9,000位設計新銳同台競技、近4,000件的創作一同展出，展出作品橫跨產品、多媒體、互動遊戲、平面、視傳、包裝、工藝、空間、時尚等多元設計領域，在展覽中互相碰撞與切磋，展現無窮的創造力！
為了滿足各界對於設計新秀們作品的期待，主辦單位經濟部工業局特別於5月9日假松山文創園區2樓多功能展演廳辦理展前記者會，以「Show Your YODEX Time」為主題，邀請新秀設計師們親自上台演繹個人的精彩創作。
搶先曝光35件作品，包括由參展校系精選的29件作品、以及首次從「新一代設計產學交流」計畫挑選的6件作品一同登台走秀，精彩呈現新穎、結合時事與時尚的創新設計，為今年的「新一代設計展」暖身。
本年度參展作品充分顯現新秀設計師的創意能量，及對於環保和社會設計的關注，例如實踐大學工業產品設計的「Quasi-Mask」及產學合作明志科技大學工業設計系的「Bright Direction」備受好評！
前者設計為解決消防員在火場中視線不清、消息傳遞無效率等問題，透過整合裝備及警示資訊，將過去笨重的紅線熱顯像儀收納結合於鏡面面板，並採用光纖指引方向解決過去單靠水帶辨別方向的問題，並將受困者共生面罩體積縮小，更貼合臉部讓氣體可妥善運用。
後者設計則是幫助受困者短暫阻隔濃煙、熱氣並發出聲響，並搭配ibecan系統引導逃生方向，串連消防員跟受困者之間的連結，提高救援速度及生存機率。
本年度「新一代設計展」主視覺即是透過產學合作計畫產生，由輔仁大學應用美術系學生設計，在台創、設計顧問與學生的互相指導學習下，本展今年以「交」為主題，展現新生代設計師透過一年一次的盛會，彼此交流、聯繫與傳承，以膠帶黏貼時自然產生皺摺痕跡，代表每一個嶄新設計皆要經歷反覆的推敲與試煉，從錯誤中尋找到解決方案。
鑑於近年來國際間重視環保議題及綠色會展概念，新一代設計展與經濟部貿易局及外貿協會首次一同辦理「綠色攤位裝潢競賽」，鼓勵參展學校運用節能減碳設計理念並選用對應材質，降低會展裝潢和廢棄物對環境所造成的影響，落實綠色會展理念。
同時，辦理「永續循環經濟專題講座－設計人一定要懂得永續設計新課題！」，召集產品、工藝與建築不同領域的設計師，到現場與學生及大眾分享永續經濟趨勢、再生材料的應用並分享案例，期許透過設計達成永續發展的目標。
2017第36屆YODEX新一代設計展
時間：5/19(五)～5/21(日)，10:00～18:00，5/22(一)，10:00～17:00
地點：台北世貿展1館（台北市信義路五段5號）
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範