高齡化社會將至！「新一代設計展」重環保安全秀創意

明志科技大學工業設計系的「Bright Direction」。（經濟部工業局提供）

設計，是一國的政治、社會、經濟、文化以及科技力量的總體呈現。好的設計除了美學，也要實用，從過去擷取靈感、反應現實、應用於未來！

少子化日趨嚴重，高齡社會將至！屆時醫護、安全、保險成社會重要議題！一年一度的學生設計盛會「新一代設計展」即將於5月19日至5月22日假台北世貿展覽館1館及展覽館3館熱鬧登場。在昨（9日）的預展搶先看時，由台灣大專院校展出的35件作品中看見年輕學子的創意！

在本屆的「新一代設計展」台灣學子做到了！不管是從農民袖套、廢棄物再兼具時尚機能服，利用雲端導入醫療、消防員使用的「便攜式降溫床」、關注全球暖化的「剩食問題」，青年學子用他們的創意與熱情將「不可能化為可能」，展出全新設計，而經濟部工業局代理局長呂正華也化身「麻豆」走秀，親身力挺台灣設計無限！

實踐大學工業產品設計的「Quasi-Mask」。（經濟部工業局提供）

「2017新一代設計展」已歷經36年，已成為全球規模最大、歷史最悠久的設計科系畢業聯展！今年將有來自國內65校145系、國外來自5個國家（美國、加拿大、澳洲、義大利及日本）9所設計院校共襄盛舉，超過9,000位設計新銳同台競技、近4,000件的創作一同展出，展出作品橫跨產品、多媒體、互動遊戲、平面、視傳、包裝、工藝、空間、時尚等多元設計領域，在展覽中互相碰撞與切磋，展現無窮的創造力！

經濟部工業局呂代理局長正華與台創中心宋執行長同正一起與參展同學合影。（經濟部工業局提供）

為了滿足各界對於設計新秀們作品的期待，主辦單位經濟部工業局特別於5月9日假松山文創園區2樓多功能展演廳辦理展前記者會，以「Show Your YODEX Time」為主題，邀請新秀設計師們親自上台演繹個人的精彩創作。

考量未來高齡化社會，醫療問題更重要，「新一代設計展」也看出新意。（林宜靜 攝）

搶先曝光35件作品，包括由參展校系精選的29件作品、以及首次從「新一代設計產學交流」計畫挑選的6件作品一同登台走秀，精彩呈現新穎、結合時事與時尚的創新設計，為今年的「新一代設計展」暖身。

「新一代設計展」充分顯現新秀設計師的創意能量，及對於環保和社會設計的關注。（林宜靜 攝）

本年度參展作品充分顯現新秀設計師的創意能量，及對於環保和社會設計的關注，例如實踐大學工業產品設計的「Quasi-Mask」及產學合作明志科技大學工業設計系的「Bright Direction」備受好評！

前者設計為解決消防員在火場中視線不清、消息傳遞無效率等問題，透過整合裝備及警示資訊，將過去笨重的紅線熱顯像儀收納結合於鏡面面板，並採用光纖指引方向解決過去單靠水帶辨別方向的問題，並將受困者共生面罩體積縮小，更貼合臉部讓氣體可妥善運用。

後者設計則是幫助受困者短暫阻隔濃煙、熱氣並發出聲響，並搭配ibecan系統引導逃生方向，串連消防員跟受困者之間的連結，提高救援速度及生存機率。

青年學子化身「麻豆」在「新一代設計展」展出新作。（林宜靜 攝）

本年度「新一代設計展」主視覺即是透過產學合作計畫產生，由輔仁大學應用美術系學生設計，在台創、設計顧問與學生的互相指導學習下，本展今年以「交」為主題，展現新生代設計師透過一年一次的盛會，彼此交流、聯繫與傳承，以膠帶黏貼時自然產生皺摺痕跡，代表每一個嶄新設計皆要經歷反覆的推敲與試煉，從錯誤中尋找到解決方案。

鑑於近年來國際間重視環保議題及綠色會展概念，新一代設計展與經濟部貿易局及外貿協會首次一同辦理「綠色攤位裝潢競賽」，鼓勵參展學校運用節能減碳設計理念並選用對應材質，降低會展裝潢和廢棄物對環境所造成的影響，落實綠色會展理念。

同時，辦理「永續循環經濟專題講座－設計人一定要懂得永續設計新課題！」，召集產品、工藝與建築不同領域的設計師，到現場與學生及大眾分享永續經濟趨勢、再生材料的應用並分享案例，期許透過設計達成永續發展的目標。

2017第36屆YODEX新一代設計展。（林宜靜 攝）

2017第36屆YODEX新一代設計展

時間：5/19(五)～5/21(日)，10:00～18:00，5/22(一)，10:00～17:00

地點：台北世貿展1館（台北市信義路五段5號）

(中時電子報)