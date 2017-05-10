鋒面漸遠 各地暖熱「夏天感」 北部上看33度

鋒面漸遠，今各地暖熱，北部上看33度，中南部甚至可達34度高溫。(取自中央氣象局)

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，各地暖熱，高溫都在30度以上，北部高溫33度，中南部甚至可達33至34度，降雨方面，東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後中南部山區亦有局部短暫雷陣雨。

今天開始，南風明顯增強，未來幾天一直到周五，天氣都會還不錯，各地將出現明顯高溫，最高溫可能到33-35度，已經有點像是夏天的感覺了。

而預計從周五開始，新的一波鋒面會在中國南方附近發展，台灣位於鋒面前緣的暖區內，會更加炎熱，到周六後，鋒面會逐漸接近北台灣，這波的水氣較這次這一波還要充沛些，預期會有較大雨勢，屆時會影響到母親節假期的戶外活動，提醒您要多注意。

到了周日，可能雨勢會逐漸減小，應會有個短暫空檔，但這變動度從現在看起來還是很高，由於台灣位於鋒面不穩定的區域內，仍有局部陣雨發展，因此還是天氣變動度很高的天氣類型。

至於在今天空氣品質部分，中南部及金門地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)