退出巴黎氣候協定 川普延後宣布

美國白宮表示，總統川普將在25至26日，到義大利參加完G7峰會，回國後將決定美國是否退出巴黎氣候協定。(圖片取自美聯社)

美國總統川普原定8日開會決定美國是否留在巴黎氣候協定，突然宣布延期，確切日期不詳，國務院主管官員表示可能要等上好幾個星期，美國白宮表示，總統川普將在25至26日，到義大利參加完G7峰會，回國之後才決定美國是否退出巴黎氣候協定。

但白宮發言人史派瑟表示，川普會繼續聽取幕僚分析美國留在巴黎氣候協定的利弊，作出最合符美國利益的決定。

日本政府擔憂川普26日在義大利舉行的七大工業國峰會宣布退出巴黎協定，因而謀求美方謹慎對待。而美國的內閣成員對川普退出巴黎氣候協定存在分歧。

川普去年選舉期間，曾批評巴黎協定不公平，表示要重新談判這項由前總統歐巴馬政府簽署的國際氣候協定，但當選後對此議題態度搖擺不定。

(中時電子報)