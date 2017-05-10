台南農創之旅》海祭音樂少年返鄉 用「雲端」助地瓜園轉型拚觀光

少年懷抱音樂夢的邱裕翔返鄉助家鄉地瓜園用科技轉型，還發展出觀光工廠拚觀光。（林宜靜 攝）

「大學時在貢寮海洋音樂祭」飆唱的少年，壓根想不到會回台南新化老家接手家鄉事業「種地瓜」，沒想到經少東邱裕翔接手後，「瓜瓜園」引進進高科技雲端農場管理，建立生產履歷，還發展文創觀光！讓台灣「蕃薯」打進國際，讓知名超商也吃得到新鮮烤蕃薯，還讓家鄉地瓜園轉型為觀光工廠，用打鼓的手轉成「科技農夫」，讓屬於台灣的「地瓜美味」讓更多人知道！

地瓜不僅是台灣的代名詞，也是屬於台灣人的美味。（林宜靜 攝）

●台灣人的老記憶「地瓜」夏天、冬天不一樣

談到台灣形狀，多數人都會聯想到「地瓜」！話說近來尚未到「夏至」，台灣已飆出30度高溫，成為「烤蕃薯」。地瓜不僅是台灣的代名詞，也是屬於台灣人的美味。

地瓜營養價值高，夏天和冬天吃的地瓜也有所不同喔！（圖取自「瓜瓜園」Facebook）

在早期貧困時，地瓜飯、地瓜粥是許多老台灣人的記憶，然現在地瓜可是很「潮」的商品，在便利超商隨時都吃得到現烤地瓜，夏天要吃偏紅的66號地瓜、冬天要吃偏黃的57號地瓜。

在「瓜瓜園」的大門口，張貼一張古早海報，上面有許多小朋友開心地「烤地瓜」，這些「麻豆」就是瓜瓜園創始者的小孩。（圖取自「瓜瓜園」Facebook）

●「瓜瓜園」轉型 觀光工廠好好玩

然你可知道，便利商店販售的地瓜，還有台灣知名速食餐廳中販售的「地瓜薯條」都是來自於台南新化的「瓜瓜園」。瓜瓜園位於台南市新化區，有逾270多名員工，自耕與契作地瓜田近1000公頃，年產3萬噸地瓜。除提供便利超商等國內通路，更外銷美國、日本共10多個國家，近年來在家族第二代，也是現在瓜瓜園副總經理邱裕翔帶領下，在2013年開設觀光工廠，藉由知識、體驗、DIY，成為台灣知名觀光熱點。

在觀光工廠裡也能自己動手DIY，製作美味地瓜料理。（圖為DIY地瓜粉圓，取自「瓜瓜園」Facebook）

有別一般觀光工廠，「瓜瓜園」強調的就是台灣在地地瓜，來這裡，大小朋友可知道「瓜瓜園」的歷史。1991年創立的「瓜瓜園」至今有26年歷史了，從早期的農會產銷班成功研發地瓜薯條、冰烤蕃薯，獲得「神農獎」，成功行銷海外！在瓜瓜園的大門口，張貼一張古早海報，上面有許多小朋友開心地「烤地瓜」，這些「麻豆」就是瓜瓜園創始者的小孩。看孩子們心滿意足吃著美味地瓜，也娓娓道出台灣農業史的一頁。

「地瓜要連皮帶吃」更健康，因為地瓜皮含有豐富的黏液蛋白等醣類物質，可以降低血中膽固醇。。（圖取自「瓜瓜園」Facebook）

●長知識 地瓜皮更營養、DIY做地瓜圓

來到觀光工廠，你可以知道地瓜種類千奇百種！原來世界五大州都有地瓜！且地瓜的營養比你想像中還來得高，富含「纖維質」的地瓜維持血管彈性、人體酸鹼平衡，且地瓜含有的維生素A是蕃茄的18倍！吃地瓜還能預防大腸癌、便秘。此外，邱副總還透露，「地瓜要連皮帶吃」更健康，因為地瓜皮含有豐富的黏液蛋白等醣類物質，可以降低血中膽固醇。近來還有國外醫學研究指出，川燙地瓜的水能有效控制體重、保持身材苗條呢！

地瓜除了烤來吃，也能發揮創意加工，變身各種美味料理。（圖取自「瓜瓜園」Facebook）

除能在這裡學習地瓜新知外，也能在這裡認識古早農業產做器物、老照片，看看老祖宗的智慧讓台灣農業如何成長茁壯！此外，在這裡還有小朋友最愛的DIY，想知道怎麼「烤地瓜」最好吃、地瓜湯圓怎麼製作，還能變身「西式甜點」焗烤地瓜塔、地瓜蛋糕呢！自己動手料理後，再來大口品嚐，在美味也不過了！

「瓜瓜園」能成功轉型，要歸功於家族第二代的現任副總經理邱裕翔。（林宜靜 攝）

●少東棄「音樂夢」轉型「科技農夫」

「瓜瓜園」能成功轉型，要歸功於家族第二代的現任副總經理邱裕翔！七年級的他過去可是個「音樂少年」。從高中代開始玩樂器組樂團的他，在樂團擔任鼓手，曾在2001年新光盃熱門音樂比賽拿下最佳樂團冠軍，也在2005年YAMAHA熱音大賽，獲選最佳鼓手，大學時從台南北上後，依然朝著音樂夢前進，也曾參加貢寮海洋音樂祭。

地瓜也能變身各種美味料理。（圖為地瓜冰，取自「瓜瓜園」Facebook）

在音樂之路發光的邱裕翔笑說，年輕時根本不會想回家接家中的「地瓜事業」，然看到父親為了家鄉農民生計，各地奔波找又要忙調貨，他決定放下音樂夢，返鄉開始學當農夫。

用雲端管理甘薯田，透過實際的地政資料和網路地圖做結合，清楚標記出每一塊田的大小範圍。（圖為地瓜園，取自「瓜瓜園」Facebook）

然邱裕翔可不想當一個傳統農夫，愛創新、有想法的他決定導入「新科技！」用雲端管理甘薯田，透過實際的地政資料和網路地圖做結合，清楚標記出每一塊田的大小範圍。將每一顆蕃薯導入「生產履歷」，只要掃瞄就知到這個蕃薯是出自哪個農家，還引進機械分類技術，透過科技篩選，能迅淘汰品質不好的蕃薯，節省人力、資源成本。

透過新科技篩選，選擇地瓜大小、形狀、分類更便利。（林宜靜 攝）

●曾是鼓手的少東 改用iPad種地瓜

在導覽的同時，邱副總也隨身攜帶一個「i-pad」，不忘隨時監控地瓜種植狀況，看得出他對於農業導入科技的用心！談到當初棄捨音樂夢，他難免有些不捨，不過他也坦言，「在過往人印象中，農業可能是黃昏產業」了，然當他自己下田種地瓜、與小農交流，才深知台灣農業發展有無限可能！一棵蕃薯的研發背後有許多人的心血、一個專利的取得也是著實艱辛！然當看到大小朋友開心吃著吃無毒的有機著薯，對他們而言，就是最開心的事了！

台灣農業需要新創意、新突破，以台灣現有的好山好水優勢，勢必發展無限。（圖取自「瓜瓜園」Facebook）

「新科技時代當然要有新的作法！」邱裕翔如是說，農業要朝大規模耕作與高附加價值發展，農業不是不能做，而是要聰明做！然老一輩人所堅持的，下一輩的人仍需謹記，種植地瓜、研發產品，即使使用高科技農業，「每個環節仍要做到最好！」用心、安心、創新、綠色、無毒，台灣農業也能不一樣！」

導入新科技的地瓜工廠，員工工作更便利。（林宜靜 攝）

●台灣農業不一樣 用創意當優勢拚未來

從過去的農業產銷班、轉型成國際知名品牌，現在「瓜瓜園」觀光工廠也成為來台南新化必遊景點！老一輩用心開拓、新一輩人創新，也許就是一個「堅持」，讓這個屬於台灣人的美味持續傳承！「民以食為天，國以民為本，故立國必須以農業為基礎、為重心！」有好山好水的台灣孕育許多資源，讓美味蕃薯滋養著我們！

邱裕翔也坦言，新一代的人對於農業還是有些不瞭解，務農人口也逐漸老化，然他認為，在高科技運用、堅持把最新鮮美味的物品帶給消費者，台灣農業還是有許多可能與未來！

「一顆顆地瓜是上天的恩賜和多人默默努力與汗水的集結！」暫且捨棄鼓棒下田種地瓜的邱裕翔也盼有更多人參與台灣農業，讓台灣農業持續發展！如同年年每飽滿的黃紅地瓜和翠綠地瓜葉，代表美麗堅毅的生命力予生生不息的元氣活力！

(中時電子報)