總是不嫌多！保時捷在A柱也要裝氣囊

保時捷敞篷車在A柱也要裝氣囊來提升安全。(取自《Carscoops》)

現今汽車主被動安全科技不斷升級，安全氣囊身為重要防護環節之一，各車廠各車款配置的數量當然也是有增無減，而保時捷(Porsche)也不例外，日前保時捷針對敞篷車開發了獨特「A柱氣囊」，來保護駕駛、副駕乘客。

敞篷車帥氣之虞，但受限於造型，卻無法使用車側氣囊，因此安全方面一直為人所詬病，而保時捷打算在車輛A柱增添安全氣囊來加強。

根據保時捷的研發團隊測試，「A柱氣囊」在作用時，會沿著A柱延展，保護、減少駕駛、乘客頭部的撞擊。

目前保時捷已經向美國專利商標局提出專利申請，未來不只會裝在敞篷車上，更會擴大應用在各車型，提升安全。

(中時電子報)