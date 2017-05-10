日月潭馥麗「母親周」 賞螢遊湖全體驗
母親節即將來臨，日月潭馥麗溫泉大飯店慰勞天下的媽媽們，推出「母親周」一泊一食專案，住房免收服務費、夜間賞螢、午餐與晚餐享「4人同行1人免費」、遊湖船票、岩盤浴體驗等。
馥麗「歐媽呀」專案住房免服務費，同時，只要出示1位成人女性證件，還可享有免費升等客房；還可享有「4人同行1人免費」優惠，邀請媽媽們享受馥麗主廚獨家絕活，吃得開心又健康。
晚間推出「夜間賞螢」活動，尋找「火金姑」，聆聽靜謐山林中的蛙鳴、蟲叫，遠離塵囂，享受不一樣的明潭夜晚；精品店更加碼贈送埔里在地文創紙編子母小荷包，每房1份!
馥麗溫泉大飯店是日月潭區，唯一擁有「乾、溼」雙溫泉的渡假飯店，媽媽們可以享受客房美人湯（碳酸氫鹽泉）的滋潤；同時提供知名品牌湯之花岩盤浴體驗行程，鬆弛緊繃的神經，舒緩累積的壓力！還贈送日月潭遊湖船票，與助動車騎乘。
(中時)
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