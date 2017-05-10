為了家庭 法政壇美女瑪麗詠勒龐將放棄連任
據路透社（Reuters）報導，被視為「勒龐家第三代接班人」、法國政壇美女新秀瑪莉詠勒龐（Marion Marechal-Le Pen），在阿姨瑪琳勒龐（Marine Le Pen）敗選後不久，正式對外宣布，她將不會在6月份國會改選中尋求連任。在聲明中，她表示自己從小就活在政治世家中，今年才27歲的她，希望能有更多的私人空間與時間，去做自己喜歡和想做的事情，並能更多地陪伴家庭和孩子，才決定離開政壇一段時間。但瑪麗詠也表示，暫時離開不等於放棄，她絕不會放棄政治理想和家族的政黨。
現年27歲的瑪麗詠，出生於巴黎近郊的聖日耳曼昂萊（Saint-Germain-en-Laye），是極右派政黨創始人尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的孫女、本屆總統大選候選人瑪琳勒龐的外甥女。父親馬雷夏（Samuel Maréchal）過去曾是國民陣線（National Front）青年運動的領袖之一，母親楊勒龐（Yann Le Pen）則是家中次女，因為父親職業的關係，讓瑪麗詠從小就對外公的政治運動耳濡目染。長大後和阿姨一樣，進入巴黎第二大學（Panthéon-Assas University）攻讀法律系，並在2012年獲得法學碩士學位。2年後與馬修·蒂高斯（Matthieu Decosse）結為夫妻，同年9月生下一女，命名為歐莉蓓，但兩人卻在2年後、於2016年宣佈離婚。
敗選的打擊不僅傷害瑪麗詠，也同時對瑪琳勒龐造成傷害。其所領導的極右派政黨國民陣線，黨內開始出現懷疑她的聲音，對於她多年的領導能力提出質疑，恐將影響她是否出馬競選國會議員的最終意願。然而對於外孫女的決定，尚勒龐在《費加洛報》（Le Figaro）專訪時表示，「我感到非常失望，畢竟瑪麗詠有理想、名氣也高，更是黨內許多人士的未來希望。」
(中時電子報)
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