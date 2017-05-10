川普促經濟？ 股神：誰做總統關係不大
數千名投資人上週六來到內布拉斯加州（Nebraska），出席巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會。因為「股神」已86歲，隨時可能退休，因此朝聖人潮越來越多。而巴菲特的精準的投資眼光，被稱為「奧馬哈預言」，他的話似乎也成為金玉良言，備受外界矚目。對於川普的新經濟政策，巴菲特接受訪問只淡淡表示，「誰做總統關係不大」。
對於川普上任以來，大刀闊斧想改革經濟政策甚至大減公司稅，巴菲特8日接受財經電視CNBC訪問時表示，川普的經濟政策對美國經濟並不會有什麼影響，因為企業不會因為減稅和抵稅額(tax credits)就會改變原定的發展計畫。
他說，川普削減公司稅從35%減至15%，對波克夏有好處，因為波克夏一年獲利900億至950億，只要減稅10%，就是減95億，不過企業獲得的抵稅額，不會真正改變企業原定的投資計畫。
巴菲特強調，「誰做總統關係不大」，因為美國有制度，經濟可能突然出現麻煩，卻會自行調整和反彈。至於眾院日前通過的健保法案，因為法案規定的減稅措施，巴菲特個人所得稅可以減少17%，他說：「這只是給像我這樣的人的巨額減稅」。
(中時電子報)
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